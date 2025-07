Sezze, Vallicella si rifà il look: in arrivo parcheggi e vista panoramica

Sta cambiando volto l’area di Vallicella a Sezze, dove sono in corso da fine giugno i lavori per realizzare un nuovo parcheggio che porterà 100 posti auto a ridosso del centro storico. Un progetto che punta a ridurre il traffico in città e a recuperare uno spazio rimasto in stato di abbandono da circa tre anni a causa di cedimenti e frane.

Gli interventi, progettati dagli architetti Amerigo Marchionne e Marta Sarego, sono stati illustrati in Commissione Urbanistica guidata da Pasquale Casalini (Identità Setina) e hanno ottenuto il via libera per l’avvio dei lavori, che proseguiranno fino a febbraio 2026.

Il piano prevede opere per la stabilizzazione del terreno con l’installazione di pali di sostegno, il consolidamento dei versanti, nuovi sistemi per il drenaggio delle acque piovane e l’uso di barriere protettive rivestite in legno per integrarsi meglio con l’ambiente circostante.

Un’attenzione particolare è riservata anche al verde: al posto delle erbacce, saranno piantati nuovi alberi e piante per restituire decoro e freschezza all’area. Oltre a offrire nuovi spazi per la sosta, il parcheggio diventerà anche un punto panoramico che affaccia sulla pianura pontina, regalando una visuale inedita a chi arriva e a chi vive ogni giorno la città.