Sezze, viene morso dal suo rottweiler: ricoverato al Gemelli

Aggredito dal proprio rottweiler, finisce in ospedale. E’ successo a Sezze, dove un uomo di 36 anni è stato aggredito dal suo cane, un esemplare di rottweiler. L’aggressione è avvenuta in casa, apparentemente senza un motivo chiaro, anche se si ipotizza che il cane possa aver reagito a un movimento improvviso o non riconosciuto. Il 36enne ha subito morsi alla mano, con conseguenze gravi, che lo hanno costretto a ricorrere alle cure del Pronto Soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

A causa della gravità delle ferite, che gli impedivano di piegare due dita, l’uomo è stato successivamente trasferito al Policlinico Gemelli di Roma, dove è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia.