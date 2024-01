Sezze, violenze e ubriachezza: arrestato, dovrà scontare 2 anni

Nel corso della mattinata di ieri i Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto un cittadino del posto classe 70 per maltrattamenti in famiglia e ubriachezza, in esecuzione dell’ordine di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina. L’uomo deve espiare 2 anni di reclusione poiché riconosciuto colpevole per i reati commessi in Sezze fino all’anno 2020. Espletate le formalità di rito, l’uomo è stato associato presso la Casa Circondariale di Latina.