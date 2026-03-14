Sfiducia ritirata e aula vuota, la maggioranza va avanti a Cisterna

È un Consiglio comunale segnato dall’assenza dell’opposizione quello che si è svolto ieri pomeriggio nel palazzo comunale di Cisterna. In aula erano presenti 13 consiglieri della maggioranza, mentre l’opposizione, dopo aver presentato nei giorni scorsi una mozione di sfiducia al sindaco, ha deciso di ritirarla poche ore prima della seduta e di non partecipare ai lavori.

Nel suo intervento iniziale il sindaco ha ribadito la solidità della coalizione e la volontà di portare a termine il percorso amministrativo avviato quattro anni e mezzo fa, nel rispetto del mandato ricevuto dagli elettori.

Tra le comunicazioni principali l’annuncio della riapertura, prevista per lunedì, della Radiologia nel Poliambulatorio di via Monti Lepini, passaggio che precede l’attivazione della futura Casa della Comunità nel quartiere San Valentino. Sul fronte sicurezza, dopo un incontro in Prefettura sul tema della microcriminalità, è stato confermato il rafforzamento dei controlli sul territorio.

Durante la seduta sono state poi approvate diverse variazioni di bilancio. Tra queste i fondi regionali per il sostegno alla locazione 2025, risorse aggiuntive del PNRR per la facilitazione digitale e 424 mila euro destinati all’acquisto di arredi didattici innovativi per asili nido e servizi educativi 0-6 anni.

Via libera anche alle risorse per il “Viaggio della Memoria” e ai trasferimenti ministeriali per le spese delle consultazioni referendarie del 22 e 23 marzo 2026. Tutti i provvedimenti all’ordine del giorno sono stati approvati dal Consiglio comunale.