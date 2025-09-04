Sfilata a quattro zampe, la World Dog Federation fa tappa a Cisterna

Cani di razza e proprietari si daranno appuntamento domenica 7 settembre, a partire dalle ore 9, presso il Centro Polivalente San Valentino di via Nenni a Cisterna, per una tappa della World Dog Federation. La manifestazione, organizzata dal Club Italiano Cani di Razza con il sostegno del Comune, offrirà alla città una giornata interamente dedicata ai migliori amici dell’uomo.

Le iscrizioni rimarranno aperte fino all’inizio dell’evento: sarà infatti possibile registrare il proprio cane direttamente in loco e richiedere anche una valutazione da parte dei giudici cinofili.

La kermesse non sarà solo una competizione: lo scopo è regalare al pubblico un momento di intrattenimento e socialità. In caso di maltempo è già stata predisposta una struttura coperta per assicurare il regolare svolgimento dell’iniziativa.