Sfiorato incidente sulla ciclabile a Borgo Sabotino: la denuncia di un lettore

Una segnalazione arrivata da un lettore riaccende l’attenzione sulla sicurezza lungo la pista ciclabile del litorale. L’episodio sarebbe avvenuto nel pomeriggio di oggi all’altezza dell’attraversamento nei pressi della rotonda di Borgo Sabotino, mentre il ciclista stava rientrando dal mare.

Secondo quanto riportato nella denuncia, una vettura, una Fiat Bravo di colore grigio scuro, avrebbe impegnato l’attraversamento arrivando a sfiorare la bicicletta, colpendo la ruota posteriore. “Se non avessi accelerato mi avrebbe preso in pieno”, racconta il lettore.

Non solo lo spavento per il rischio corso, ma anche la reazione successiva della conducente ha lasciato amarezza: “Mi sarei aspettato delle scuse, invece la risposta è stata ‘Queste cose possono capitare’”, si legge nella segnalazione. Il ciclista riferisce inoltre che, di fronte alla sua protesta per l’accaduto, la donna avrebbe replicato con una frase rivolta ai ciclisti: “Eh ma quanto rompete!”.

Nella concitazione del momento non sono stati presi né il numero di targa né ulteriori dettagli utili all’identificazione del veicolo.

Il lettore, nel rendere pubblica la segnalazione, auspica una maggiore attenzione e rispetto reciproco lungo le strade e gli attraversamenti promiscui tra auto e biciclette, soprattutto in aree molto frequentate come quelle del litorale.