Sfreccia per le vie di Sonnino su un auto rubata, arrestato un polacco

Un 30enne di nazionalità polacca è stato fermato dai Carabinieri di Sonnino, durante un controllo del territorio, mentre era alla guida di un veicolo a folle velocità per le vie del centro. I conseguenti accertamenti hanno permesso ai militari di verificare come la vettura, sui cui viaggiava l’uomo, fosse stata rubata alcuni giorni prima in provincia di Lecce.

Uomo che successivamente, durante la fase dei controlli, ha dato in escandescenza, minacciando i carabinieri, che hanno poi proceduto all’arresto per il reato di ricettazione. Per l’uomo è stata disposta, dall’Autorità Giudiziaria di Latina, la custodia cautelare in carcere in attesa di processo.