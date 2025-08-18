Sfreccia sulla Pontina con l’e-bike modificata, multato per 2mila euro

Durante un normale controllo delle arterie stradali, gli agenti della Polstrada di Latina hanno notato davanti a loro una e-bike sfrecciare sulla Pontina, senza che il suo conducente utilizzare mai i pedali. Nulla di strano se non per il fatto che la velocità massima di una e-bike, o bicicletta a pedalata assistita, è generalmente limitata a 25 km/h. Oltre questa velocità, il motore elettrico smette di fornire assistenza e il ciclista deve fare affidamento sulla propria forza per aumentare la velocità

Proprio per questo, i poliziotti, hanno deciso di seguire il velocipede a pedalata assistita elettrica al fine di comprendere fino a che velocità potesse spingersi, ma anche per tenere in sicurezza il suo conducente. Misurando la velocità del mezzo con il contachilometri del veicolo di servizio, si notava che la bici, senza alcuna spinta del conducente, andava a velocità comprese tra i 45 ed i 50 km/h, toccando addirittura picchi di 55 km/h.

Fermato il mezzo, gli agenti accertavano la non conformità del veicolo alla categoria dei “velocipedi”, procedendo pertanto al sequestro e alla sanzione del conducente per oltre due mila euro. L’e-bike veniva sequestrata, mentre il suo conducente sanzionato al codice della strada per un totale di oltre 2 mila euro.