Sfuma il sogno delle Finali Nazionali Fin per l’U14 della Nuoto 2000

Aveva iniziato alla grande, battendo per 14-5 Bari, ma poi le sconfitte contro Italica Reggio Calabria per 7-5 e San Mauro Napoli per 10-8, hanno fatto tramontare il sogno delle Finali Nazionali Fin per la formazione Under 14 pontina della Nuoto 2000 di Silvano Spagnoli.

Le semifinali nazionali disputate a Santa Maria Capua Vetere nello scorso weekend, non sono state fortunate per i giovani pontini, complice anche i problemi fisici, dovuti ad una fastidiosa influenza con bronchite, che hanno colpito diversi giocatori.

Silvano Spagnoli, Direttore Tecnico e allenatore di questa squadra, ha così commentato questo passaggio della stagione: “Cosa dire, sono un uomo di sport e quindi il risultato del campo va rispettato e con esso i nostri avversari. Certo i problemi fisici hanno pesato ma non deve essere una scusante per nascondere i nostri errori. Bravi i ragazzi calabresi e napoletani che nei momenti topici hanno saputo gestire al meglio le loro prestazioni. Colgo l’occasione di sottolineare la prestazione del mio giocatore, Matteo Lanni, che nonostante un infortunio importante al naso alla prima partita con il Project Sport Bari, non si è tirato indietro ed ha giocato sia la seconda, che la terza partita, senza lamentarsi. Per il resto, da Direttore Tecnico, sono soddisfatto. La scorsa stagione uscimmo ai quarti di finali a Torino e questo anno alle semifinali. Il prossimo anno centreremo le finali. Avanti così questa, è la strada per riportare la pallanuoto di livello a Latina”.