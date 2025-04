Sfuma l’interesse per il Latina Calcio, Altomare: “Non ci hanno fatto nemmeno sedere”

Il Latina Calcio 1932 perde un’occasione potenzialmente importante fuori dal campo. La cordata di imprenditori rappresentata da Natan Altomare, direttore generale della Facility Consulting Group, ha annunciato, come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, ufficialmente il ritiro della propria manifestazione d’interesse per l’ingresso nel club nerazzurro.

A rendere nota la decisione è stato lo stesso Altomare, che ha sottolineato come, nonostante una volontà concreta e dichiarata, non si sia mai arrivati a un confronto formale con la società. “Dopo una manifestazione di interesse ufficiale ed alcune interlocuzioni ufficiose, nessuno ci ha mai fatto mettere a sedere intorno ad un tavolo per una trattativa seria e definitiva – ha dichiarato Altomare –. Avevamo un obiettivo importante per Latina, solo per il bene della città e per la passione per il calcio che accomunava gli imprenditori da me rappresentati. Sarebbe stato un progetto senza vincoli o scambi di favori”.

Una chiusura netta, che lascia intravedere un’opportunità forse sfumata per il club pontino: “Purtroppo dobbiamo annunciare che questo proposito è sfumato. Gli imprenditori che si erano rivolti a noi non possono più attendere e dirotteranno i loro sforzi sicuramente in altri club”.

Un segnale chiaro che, almeno per ora, la strada verso un nuovo assetto societario si complica.