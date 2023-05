Shock a Fondi, 45enne muore dopo intervento per dimagrire

Dramma a Fondi, un uomo di 45 anni è morto dopo essersi sottoposto ad un intervento per dimagrire. Il fatto è avvenuto in una clinica privata di Cassino in provincia di Frosinone.

Quello che doveva essere un normale intervento di routine si è trasformato in una tragedia. Sul fatto, dopo la denuncia dei familiari sconvolti, ha aperto un’inchiesta la Procura di Cassino che farà luce su quanto accaduto.

Nel frattempo a finire nel registro degli indagati tre persone tra medici e personale sanitario, l’ipotesi è quella di omicidio colposo. Domani la salma sarà affidata al medico legale per l’autopsia.