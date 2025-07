Terracina è ancora sotto shock per quanto accaduto questa sera in via Tripoli, quando la tettoia del ristorante “Essenza” è crollata sulla clientela del locale.

Immediata la risposta dei soccorsi e delle autorità, che si sono immediatamente precipitate sul posto. Almeno dieci i feriti, tra cui una donna estratta in condizioni gravi dalle macerie, che prontamente trasportata in ospedale.

Sul posto, come riporta LazioTv, anche il sindaco della città di Terracina, Francesco Giannetti.