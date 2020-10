Fingono di fare shopping con il figlio di 7 anni per mettere a segno il furto. Marito e moglie entrano in una nota profumeria del centro di Latina e portano via alcuni costosi profumi, approfittando della distrazione delle commesse.

I due sono stati però ripresi dalle telecamere di videosorveglianza e segnalati alle forze dell’ordine. Gli agenti della questura di Latina hanno verificato come dalle immagini fossero chiaramente riconoscibili.

Per questo sono scattate le denunce per furto aggravato nei confronti del 38enne e della compagna 41enne.