Si alza il sipario sulla stagione del Cisterna Volley

La presentazione della stagione 2024/2025 del Cisterna Volley si è tenuta al Palasport di Cisterna, dando ufficialmente il via all’anno sportivo della squadra di pallavolo. Durante la serata, presentata da Gabriele Brocani, sono stati introdotti sia il settore giovanile che la prima squadra, oltre alle nuove maglie da gioco e all’inno ufficiale del Cisterna Volley. Tra i partecipanti, sono intervenuti anche figure istituzionali di spicco come Giovanni Malagò e Giuseppe Manfredi.

Oltre alla Superlega, il club prenderà parte ai campionati giovanili U15, U17, e alle competizioni di Serie C e B, in collaborazione con la squadra di Marino. Presente all’evento ancge l’assessore regionale allo Sport, Elena Palazzo che è intervenuta così:“Il Cisterna Volley, grazie all’impegno profuso nella preparazione atletica e all’attenzione rivolta a favorire il senso di appartenenza, non è solo una squadra ma un simbolo di speranza e di ispirazione per i ragazzi che guardano ai loro campioni come esempi da seguire. La Regione Lazio sostiene con convinzione tutte le attività sportive che, proprio come fa il volley, promuovono l’inclusione, il benessere e la salute. Insieme, possiamo continuare a investire nello sport come opportunità di crescita personale e sociale”.

Il capitano della squadra, Michele Baranowicz, ha espresso ottimismo per la nuova stagione, evidenziando il duro lavoro svolto e la coesione del gruppo. Infine il direttore sportivo, Candido Grande, ha aggiunto che la squadra è più competitiva rispetto alla scorsa stagione e ha ringraziato il numeroso pubblico per il supporto, segno del crescente interesse verso la pallavolo nella città di Cisterna.