Si apre il sipario sulla stagione del Latina Basket: domani l’esordio a Fabriano

Si apre il sipario sulla nuova stagione della Benacquista Latina Basket, domani di scena per la prima di Serie B Nazionale a Fabriano. I ragazzi di coach Gramenzi hanno avuto modo di studiare l’avversario già durante la pre-season, confrontandosi egregiamente contro una formazione forte e collaudata come quella marchigiana.

La cavalcata verso il sogno comincia, dunque, domani alle ore 18:00, al PalaChemiba di Cerreto d’Esi.

Le parole dei protagonisti

Alla vigilia della prima sfida ufficiale, coach Franco Gramenzi ha condiviso le sue riflessioni sulla gara di domani: “La prima partita rappresenta sempre una novità per tutte le squadre partecipanti al torneo. Le incognite iniziali sono valide per tutti, esattamente come l’entusiasmo dell’esordio. Per quanto ci riguarda inizieremo a Fabriano, un campo notoriamente caldo e che la storia racconta difficile da violare. Attualmente la Ristopro gioca a Cerreto d’Esi, ma è comunque seguita e sostenuta dai propri tifosi. La nostra situazione, dal punto di vista del campo, è diversa: fondamentalmente è un anno di trasferte, ma con il nostro impegno, il nostro modo di giocare e la nostra voglia di fare speriamo di poter far diventare Cisterna e Ferentino la nostra casa, il posto in cui essere supportati dai nostri tifosi”.

Anche il capitano nerazzurro, Andrea Pastore, ha espresso il proprio entusiasmo per l’inizio della stagione: “Arriviamo carichi e pronti a questo primo appuntamento della regular season. Abbiamo recuperato i compagni che hanno avuto qualche leggero infortunio durante il precampionato e preparato con grande attenzione la partita con Fabriano. La prima partita ufficiale della stagione è sempre difficile da affrontare: sarà un tornado di emozioni diverse. Esordiremo in trasferta, ma contro una squadra che abbiamo già avuto modo di conoscere in occasione del torneo a Chiusi. Siamo consapevoli che la Ristopro è una formazione ostica, composta da tanti giocatori giovani, che possono essere imprevedibili”.