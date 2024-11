Si calano dal tetto e svaligiano Agriappia sull’Epitaffio

Un colpo studiato nei minimi dettagli quello andato in scena ieri notte nel punto vendita Agriappia in via Epitaffio alle porte di Latina. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, a colpire molto probabilmente è stata una banda di specialisti.

I ladri, realizzando due buchi sul soffitto dell’edificio, sono riusciti a calarsi nel negozio raccogliendo un bottino, che dalle prime testimonianze sarebbe di un ingente valore. Al caso stanno lavorando già gli agenti della Questura di Latina, che non escludono che i ladri abbiamo eseguito dei sopralluoghi prima di colpire. E’ proprio per questo motivo che gli inquirenti stanno mettendo al setaccio le immagini di video sorveglianza dei giorni precedenti, con la speranza di cercare qualche elemento utile alla risoluzione del caso.

E’ chiaro che chi ha agito sapeva come muoversi, i ladri infatti hanno evitato i sensori antifurto evitando così che l’allarme scattasse.