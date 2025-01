Si calano dalla finestra dopo la lite con mamma, ferite due sorelline a Cisterna

Prima il litigio con la mamma, poi l’idea di calarsi dalla finestra della cameretta con una fune realizzata con delle lenzuola. Una sciocchezza che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiore per due sorelline di 12 e 13 anni di Cisterna, rimaste ferite a seguito della caduta. Come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, le due dopo i rimproveri della mamma, si sono chiuse nella loro stanza e dopo aver legato le lenzuola come delle corde, hanno tentato di calarsi dal primo piano di un appartamento di via Vittime del Terrorismo.

La fune fatta di stoffa però non ha retto e le due sorelline in poco meno di un attimo si sono ritrovate a terra. Immediato l’allarme lanciato al 118, che in pochi minuti è intervenuto sul posto con due ambulanze. Valutate le condizione della due bambine, i soccorritori le hanno poi trasportate al pronto soccorso del Goretti. Una delle sorelle ha riportato una frattura alla gamba, mentre l’altra ha subito lesioni alla mano destra e alla caviglia. Sul posto per far luce su quanto accaduto è intervenuta anche una volante della Polizia.