Si contrae il credito alle piccole attività -6,4%. L’intervento della Confesercenti con Microcredito e Confidi di garanzia

Economia & imprese

Rubrica settimanale

di Ivan Simeone

i.simeone@virgilio.it

Siamo sempre alle solite. I dati sull’accesso al credito, da parte delle nostre piccole imprese ed alle attività commerciali, sono sempre non positivi. Passano i mesi ma i report sembrano ormai delle “fotocopie” dei precedenti.

La CGIA di Mestre ha evidenziato come possiamo parlare apertamente di “credit crunch”… come se poi fosse una novità. I dati registrano all’agosto 2023 rispetto all’agosto 2022, nella nostra provincia un -6,4% di concessione di credito, contro un -6,3% dell’intera Regione Lazio e un -8,9 della provincia di Frosinone.

Ormai questo è un triste leitmotiv. Nulla di nuovo sotto il sole pontino, se non il problema sempre più impellente di dare ossigeno alle attività produttive del territorio.

Sappiamo bene che la micro impresa, la piccola ditta artigiana come l’attività commerciale, se non ben patrimonializzate potranno accedere in banca con estrema difficoltà.

I problemi ormai li conosciamo fin troppo bene: il sovra-indebitamento che ci portiamo dietro dall’emergenza COVID e l’emergenza bollette con tutto ciò che ne consegue. L’economia quotidiana “non gira”.

La riduzione dei crediti per le imprese con meno di 20 addetti –dati CGIA- è stata del 8,7% su base nazionale, mentre le imprese più strutturate la contrazione è stata del 7,5%.

Secondo l’ABI, la qualità del credito in questi ultimi anni è andata sempre più peggiorando. Nel secondo trimestre del 2023 –riportato da PMI.it- a livello nazionale si sono registrate riduzioni delle sofferenze e delle inadempienze probabili rispetto al trimestre precedente, sebbene ad aumentare siano stati i prestiti scaduti o sconfinanti.

Rispetto al totale dei crediti in sofferenza, 14,4 miliardi di euro riguardano i finanziamenti alle imprese, 2,6 miliardi i mutui ipotecari delle famiglie e 1,2 miliardi il credito al consumo concesso ai privati.

Certo poi, come sempre, registriamo i balletti delle percentuali tra uno studio ed un altro, ma lo 0,1% in più o in meno certamente non cambiano la sostanza delle cose; questo lo sappiamo molto bene tutti noi che, giornalmente, affrontiamo imprenditori e attività che necessitano sostegno.

Ma cosa fare? Come affrontare l’accesso al credito per le nostre attività produttive e le piccole imprese, specialmente quelle a conduzione familiare?

Gli strumenti ci sono ma devono essere “accompagnati” da una assistenza e da una seria e meticolosa preparazione amministrativa. La richiesta di finanziamento deve essere ben impostata e motivata, con tutte le pezze d’appoggio che necessitano. Le Associazioni di categoria spesso hanno uffici che si occupano di credito ma bisogna sempre fare attenzione a chi mettere in mano la propria pratica e la richiesta, bisogna sempre informarsi prima e non rilasciare a nessuno deleghe in bianco.

La Confesercenti della provincia di Latina, in questi giorni ha avviato un apposito Sportello di “accompagnamento al credito” dedicato alle attività commerciali ed artigianali, alle piccole imprese associate o che intendono associarsi, che interviene con i propri Enti e Strutture quali il Confidi di garanzia e la “Cassa del Microcredito”, due strumenti che permettono un intervento diretto e che si affiancano a molti altri strumenti ed attività di assistenza, con oltre dieci Istituti bancari collegati. La Cassa del Microcredito interviene fino ad un massimo di 50 mila euro, senza garanzie reali, per imprese con massimo cinque anni di attività o in via di costituzione. Il Confidi opera direttamente e con la garanzia dello Stato.

Lo Sportello di Confesercenti è dedito a svolgere una attività reale e concreta di “tutoraggio” di coloro che vogliono aprire una loro attività, dalla verifica dell’idea imprenditoriale, Business plan con piano finanziario certificato, alla ricerca dei finanziamenti agevolati fino all’apertura dell’attività. Per informazioni e consulenze si può contattare la Segreteria di Confesercenti Latina al numero 0773.284550 mail: segreterialatina@confesercentilazio.com