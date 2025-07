Si costituisce il pirata: indagato per l’omicidio stradale di Kalou Ulrich

Si è costituito questa mattina l’automobilista che sabato sera ha investito e ucciso Kalou Kalou Ulrich, il rifugiato ivoriano di 33 anni travolto lungo strada Acque Alte e ritrovato senza vita solo nella mattinata di domenica. L’uomo si è presentato spontaneamente presso il Commissariato di Polizia di Velletri, dopo che la Polizia Stradale di Latina, diretta dal commissario capo Pietro Cecere, aveva intensificato le indagini acquisendo numerose immagini di videosorveglianza nella zona di Borgo Podgora.

Dopo essere stato ascoltato dagli investigatori, l’automobilista è ora formalmente indagato per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso. La sua posizione è al vaglio della Procura. I rilievi tecnici eseguiti ieri mattina dalla Polstrada avevano restituito un quadro chiaro: il mezzo si era fermato per alcuni istanti dopo l’impatto, per poi ripartire lasciando a terra la vittima senza prestare aiuto. Determinanti, per l’identificazione, anche alcuni frammenti di carrozzeria rinvenuti sull’asfalto e i segni di una lunga frenata compatibili con un veicolo di grandi dimensioni.