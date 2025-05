Si dividono le strade fra Cisterna Volley e coach Guillermo Falasca

Dopo due stagioni intense e con risultati da incorniciare, si dividono le strade fra Guillermo Falasca e il Cisterna Volley. Il tecnico spagnolo non sarà più il coach della società cisternese. A dare la notizia un comunicato della società che con queste parole ha voluto rendere omaggio ad una figura, possiamo dire storica per risultati raggiunti, come quella di Falasca.

“Cisterna Volley saluta e ringrazia coach Guillermo Falasca al termine di due stagioni intense e significative. L’esperienza e la leadership del tecnico di Mendoza hanno contribuito in modo decisivo alla crescita del gruppo e al raggiungimento di traguardi storici per il club, come la prima qualificazione alla Del Monte Coppa Italia e ai Playoff Scudetto.

Sotto la sua guida, la squadra ha trovato identità e solidità, distinguendosi per aggressività al servizio, efficacia a muro e costante miglioramento nella fase break. I numeri dell’ultima stagione confermano un percorso in crescita: 1326 punti totali, 464 break point, 2,21 muri vincenti e 1,27 ace di media a set, con una ricezione solida e un attacco efficiente.

A coach Falasca va il sincero ringraziamento di tutta la società per il lavoro svolto.”