Si dividono le strade fra coach Martelossi e la Benacquista Latina Basket

Non esistono i presupposti per continuare insieme anche nella prossima stagione. E’ questo l’esito dell’incontro andato in scena in casa Benacquista Assicurazione Latina Basket fra il Commentador Lucio Benacquista, il General Manager Mariano Bruni e l’ormai ex coach Alberto Martelossi. Dopo una stagione insieme e il traguardo della salvezza raggiunto, si dividono le strade fra l’allenatore e la società pontina militante nel campionato di Serie B.

“Vogliamo ringraziare – spiega il presidente Benacquista -, ancora una volta, coach Martelossi per il fattivo contributo apportato alla squadra con il quale, in stretta collaborazione con tutto lo staff tecnico e medico, ma soprattutto con tutti i giocatori, ci ha permesso di raggiungere l’obiettivo che purtroppo abbiamo dovuto ridimensionare, nel corso del campionato, rispetto a quanto ci eravamo prefissati a inizio stagione. Augurando le migliori fortune professionali per il proseguo della sua carriera, ritengo che Alberto si potrà sempre considerare uno di noi».

Parole sono arrivate anche dallo stesso Coach Martelossi:

“Ho tre indelebili flashes: il Latina Basket mi è venuto a cercare durante la lontananza dal campo, puntando esattamente su di me. Poi i tanti che mi hanno fatto sentire ragguardevole vicinanza in un momento particolarmente complesso di vita. L’ultimo i visi dei miei giocatori e di tutta l’organizzazione in un finale di campionato in crescendo, di grande soddisfazione.

Per questo, e molto altro ancora, sarò sempre riconoscente al Commendator Lucio, al Club nella sua interezza e a tutto l’ambiente che mi ha circondato. Un particolare ringraziamento e plauso all’incomparabile staff con cui ho avuto la fortuna di interagire. Forza Nerazzurri!”.