Si è spento Marco Sacchi: è stato primario del Goretti per 22 anni

E’ morto all’età di 69 anni Marco Sacchi, storico primario di chirurgia dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove ha lavorato per 22 anni. Fino a pochi mesi fa, prima di andare in pensione, era un vero e proprio punto di riferimento per i suoi tantissimi pazienti. Per un problema al cuore era stato ricoverato in terapia intensiva per un lungo periodo all’ospedale Pertini di Roma dove è deceduto questa mattina. I funerali si svolgeranno alle ore 10 di sabato presso la chiesa Santa Paola Romana in via Duccio Galimberti, a Roma. Tantissimi gli attestati di stima che stanno arrivando in queste ore per un professionista serio e stimato in tutta quanta la provincia e non solo.