Si finge amico di famiglia e raggira un anziano: denunciato 23enne

Ha avvicinato un uomo di 85 anni per strada fingendosi amico del figlio, poi con una scusa ben architettata è riuscito a farsi consegnare 100 euro per un pacco mai esistito. È così che un 23enne della provincia di Latina, già noto alle forze dell’ordine, è riuscito a truffare l’anziano lo scorso agosto a Sabaudia.

Secondo la ricostruzione dei Carabinieri, il giovane si sarebbe affiancato alla vittima con l’auto, presentandosi in modo convincente e sostenendo di dover consegnare un pacco destinato al nipote. L’anziano, fidandosi, ha consegnato il denaro richiesto, ma il truffatore si è poi dileguato.

L’uomo truffato ha sporto denuncia e da lì sono partite le indagini. Attraverso controlli incrociati e l’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza, i militari sono riusciti a identificare il responsabile.

Al termine dell’attività investigativa, i Carabinieri della Stazione di Sabaudia hanno denunciato il 23enne per truffa aggravata.