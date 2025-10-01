Si finge carabiniere per truffare un 72enne di Priverno: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Priverno hanno denunciato ieri un uomo di 30 anni, residente in provincia di Napoli, per tentata truffa aggravata ai danni di un anziano.

A luglio, un 72enne aveva ricevuto una telefonata da un falso sottufficiale dei Carabinieri che lo invitava urgentemente a recarsi in banca per effettuare un bonifico di grossa entità, spacciandolo come una verifica sull’onestà degli impiegati bancari. Dopo aver eseguito la richiesta, l’anziano si è presto accorto di essere stato raggirato e ha immediatamente contattato i Carabinieri.

Gli agenti, intervenuti rapidamente, hanno bloccato il bonifico in corso e avviato le indagini. La successiva attività investigativa ha permesso di risalire all’unico intestatario del conto corrente su cui i truffatori tentavano di far accreditare il denaro, identificando così il presunto responsabile.

L’uomo è stato denunciato a piede libero per tentata truffa aggravata, mentre i Carabinieri continuano a invitare la cittadinanza a non fidarsi di chiamate sospette e a rivolgersi immediatamente alle forze dell’ordine in caso di dubbio.