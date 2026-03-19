Si finge consulente finanziaria e si fa consegnare 600 euro: una denuncia

Si finge consulente finanziaria e convince una giovane a versarle 600 euro per un prestito mai arrivato. È quanto accaduto a Latina Scalo, dove i Carabinieri hanno denunciato una donna di 32 anni per truffa.

L’indagine è partita dalla denuncia di una 24enne, residente in zona, che si era rivolta alla presunta professionista per ottenere un prestito personale. La donna, però, con il pretesto di “perfezionare la pratica”, l’aveva convinta a effettuare una ricarica su una carta prepagata.

Dopo aver ricevuto il denaro, la 32enne si è resa irreperibile, interrompendo ogni contatto con la vittima.

Gli accertamenti dei Carabinieri della Stazione di Latina Scalo hanno permesso di risalire all’identità della donna, una cittadina rumena residente a Torino, e di raccogliere elementi utili per la denuncia all’Autorità Giudiziaria.