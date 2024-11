Si finge poliziotto e truffa un anziano a Latina, arrestato

E’ stato arrestato in flagranza del reato di truffa e resistenza a pubblico ufficiale, il 23enne di origine napoletana che nella mattinata di ieri si è reso protagonista di un raggiro ai danni di un anziano a Latina.

A notare con fare sospetto, e avendo riscontrato che si stesse allontanando in fretta dalla zona, sono stati i carabinieri della Compagnia di Latina che lo hanno bloccato con non poca fatica. Infatti il 23enne, una volta visti i militari, ha tentato la fuga opponendo anche resistenza verso quest’ultimi. Una volta perquisito, in suo possesso sono stati rinvenuti 500 euro in contanti e diversi monili d’oro per un valore complessivo di oltre 3.500 euro. Il tutto provento di una truffa appena perpetrata ai danni di un anziano del capoluogo.

Il 23enne lo aveva contattato qualche ora prima fingendosi un appartenente alla Polizia di Stato e, comunicandogli che sua figlia era stata fermata poiché aveva provocato un sinistro stradale con feriti, era riuscito a farsi consegnare il bottino.

L’uomo è stato arrestato e trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo che si è tenuta nella mattinata odierna. All’esito dell’udienza il Giudice ha convalidato l’arresto e disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari presso l’abitazione dell’indagato in provincia di Napoli.