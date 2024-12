Si impossessa di un cellulare e chiede denaro per restituirlo: arrestato 27enne a Latina

Un 27enne di origine straniera è stato arrestato dalla Squadra Mobile di Latina per rapina e porto ingiustificato di un’arma da taglio. L’episodio risale a settembre scorso, quando l’uomo, nei pressi di un ristorante del centro cittadino, ha chiesto in prestito il telefono cellulare a un conoscente. Dopo aver effettuato una chiamata, si è rifiutato di restituire il dispositivo e, risalendo a bordo della propria auto, ha brandito un coltello minacciando il proprietario e pretendendo denaro in cambio della restituzione del telefono.

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Squadra Volante, che avevano raccolto le prime informazioni utili per avviare le indagini che hanno portato alla convalida dell’arresto e la reclusione nella casa circondariale di Frosinone.