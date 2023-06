Si interrompe dopo 51 anni lo storico corso della Top Volley

Oltre 50 anni di storia pallavolista in Superlega di uno dei club più antichi d’Italia. Il progetto, quello della Top Volley, che smette di esistere dopo 50 campionati, tra cui 26 nella massima serie e 6 titoli vinti.

“Un percorso sportivo – così viene descritto nel comunicato diffuso– nato nella città d’arte di Cori e continuato fino al Palasport di Cisterna dove si sono svolte le gare casalinghe della stagione appena conclusa. Un campionato che ha visto la Top Volley protagonista in un cammino di alto livello nella competizione pallavolistica più bella del mondo. La Top Volley negli ultimi anni aveva trovato casa nella città di Cisterna, dove si allenava e giocava le gare interne di Superlega nel Palasport di via delle Province. Oggi il percorso sportivo continua con il settore giovanile per ragazzi e ragazze. Per la società di via Lucca non è stata scritta la parola fine. L’avventura che rappresenta l’impresa locale per eccellenza, riparte dai giovani, mantenendo viva la tradizione che la società rappresenta da sempre, fatta di uomini che hanno realizzato un’impresa partendo da un’idea, ma soprattutto da una passione che un gruppo di amici ha saputo valorizzare. La Top Volley non partecipa alla massima serie nazionale di pallavolo maschile, ma vuole rappresentare un laboratorio pallavolistico di qualità puntando sul settore giovanile. Si è chiuso il capitolo della prima squadra, la storia, che con orgoglio hanno scritto atleti e tifosi, testimoni di un esempio di valori che lo sport sa esprimere e insegnare continua con i ragazzi e le ragazze di Cisterna”.

“La Top Volley continuerà il percorso sportivo nella pallavolo con i giovani di Cisterna – spiega Gigi Goldner, dirigente storico della Top Volley – per proseguire il progetto condiviso con tanti amici, tra i quali è doveroso ricordare dirigenti che non sono più fra noi come Roberto Rondoni, Pietro Cipollari e Giulio Di Mario. Negli anni siamo stati circondati dall’affetto di tanti amici, tra tifosi, simpatizzanti e il sostegno di grandi sponsor che nel tempo ci hanno dato fiducia come la Icom, Acqua e Sapone, Andreoli spa e la Benacquista Assicurazioni”.