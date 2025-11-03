Si perde nei boschi mentre cerca funghi: 67enne ritrovato a Valle Canneto

Momenti di apprensione nella tarda mattinata di ieri a Priverno, dove un uomo di 67 anni, residente in provincia di Frosinone, era stato dato per disperso dopo essersi addentrato nella vegetazione in località Valle Canneto alla ricerca di funghi.

L’allarme è scattato nelle prime ore della mattinata, quando al 112 è arrivata la segnalazione del mancato rientro dell’uomo. Sul posto si sono attivati immediatamente i Carabinieri della Stazione di Priverno, supportati dai Vigili del Fuoco di Latina, che hanno avviato le ricerche in una zona particolarmente impervia e attraversata da strade sterrate.

Intorno a mezzogiorno, dopo ore di perlustrazione, l’uomo è stato localizzato e raggiunto dalle squadre di soccorso: era rimasto impantanato con la propria auto e impossibilitato a rientrare. Fortunatamente è stato ritrovato in buone condizioni di salute, solo provato dalla lunga attesa.