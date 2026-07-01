Si ribalta con l’auto in via Piattella, paura per un giovane

Tanto spavento ma fortunatamente nessuna grave conseguenza questo pomeriggio in via Piattella a Latina, a causa di un incidente stradale. Secondo quanto ricostruito, un’automobile stava uscendo da una delle vie laterali proprio mentre sopraggiungeva un’altra vettura. Nel contatto ravvicinato tra i due mezzi, il ragazzo alla guida del secondo veicolo ha sterzato di colpo per evitare un impatto peggiore. A causa della manovra improvvisa, l’auto ha perso aderenza e si è ribaltata sulla carreggiata. A bordo del mezzo viaggiava soltanto il giovane conducente che, nonostante la dinamica e la grande paura del momento, è uscito praticamente illeso dall’abitacolo.