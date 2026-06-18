Si ribalta un furgone in direzione Latina: Pontina congelata

Mattinata di disagi sulla via Pontina per un incidente avvenuto intorno alle 6:30 nel tratto a sud di Aprilia, poco prima dell’uscita per Campoverde in direzione Latina.

Un furgone si è ribaltato autonomamente lungo la carreggiata, causando rallentamenti e fino a 5 km di coda. Il conducente è rimasto lievemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice giallo dopo le prime cure del 118.

Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale di Aprilia per i rilievi e la gestione della viabilità. La situazione è stata monitorata per il progressivo ripristino della circolazione.