Si ribaltano col catamarano a Foce Verde, messi in salvo dai bagnini

Stavano navigando in mare all’altezza di Foce Verde quando il loro catamarano ha iniziato improvvisamente ad imbarcare acqua, finendo poco dopo per ribaltarsi. Sono stati momenti di paura e apprensione quelli vissuti dall’equipaggio della piccola imbarcazione, ma anche da chi in spiaggia ha assistito alla scena.

I primi a notare che qualcosa non andava sono stati i bagnini della Cooperativa Escara, che nonostante un mare non proprio dei migliori, non hanno esitato a precipitarsi col pattino di salvataggio sul luogo dell’incidente, a più 200 metri dalla costa. Una volta sul posto gli assistenti bagnanti hanno messo in sicurezza i due membri dell’equipaggio che nel frattempo avevano indossato il giubbotto salvagente, portandoli a riva insieme all’imbarcazione.