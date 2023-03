Si ribaltano due auto nella notte a Latina, feriti un 20 enne ed un 56enne

A Latina, nella notte appena trascorsa, sono avvenuti due incidenti, che hanno coinvolto un 56enne e di un 20enne. Entrambi gli incidenti hanno richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Il primo, avvenuto in via Piave dove si sono scontrate due auto, una Fiat 500 ed una Renault 4 ribaltata.

L’intervento è reso necessario per estrarre, dalla Renault, un uomo di 56 anni residente a Cisterna di Latina per poi essere preso in consegna dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Nel contempo entrambi i mezzi sono stati messi in sicurezza.

Il secondo incidente sulla rotatoria di viale Le Corbusier sotto la Statale Pontina, dove una Smart si è ribaltata, per cause in fase di accertamento.

In questo caso l’intervento si è reso necessario per estrarre, dall’abitacolo, un ragazzo 20enne di Latina ferito e consegnato ai sanitari del 118 per poi essere trasportato in ospedale. Sul posto la Polizia Locale.