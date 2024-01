Si schianta dopo un malore alla guida, paura per il sindaco di Itri Agresti

Viaggiava a bordo della sua Bmw quando ha accusato un malore che gli ha fatto perdere il controllo dell’auto. E’ ricoverato in terapia intensiva al Dono Svizzero di Formia Giovanni Agresti, sindaco di Itri rimasto coinvolto ieri mattina in un incidente autonomo.

Un malore improvviso che ha fatto terminare la corsa del primo cittadino di Itri contro tre auto parcheggiate in sosta, con un impatto che dalle prime testimonianza è stato molto violento.

Era appena tornato da un viaggio in America per far visita ad alcuni familiari e come ogni giorno si stava recando presso il proprio ufficio in Comune. Sindaco che lo scorso settembre era già stato ricoverato in ospedale a seguito di un malore.