Si schianta in moto a Nettuno, perde la vita un 24enne di Aprilia

Si chiamava Marco Mauriello ed era originario di Aprilia il 24enne che, nella giornata di ieri, ha perso la vita a seguito di un incidente in moto avvenuto sabato nei territori del Comune di Nettuno.

Il giovane 24enne viaggiava a bordo del mezzo quando per evitare un’auto che stava per svoltare in un distributore di benzina ne ha presa in pieno una in sosta. Le condizione del ragazzo sono apparse fin da subito gravissime tanto da richiedere il trasporto in eliambulanza al San Camillo di Roma dove, nella tarda serata di ieri, è arrivata la tremenda notizia.