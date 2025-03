Si spaccia per il figlio sui social e le porta via 2mila euro: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Pontinia hanno denunciato un uomo di 53 anni di origine campana, già noto alle Forze di Polizia, per il reato di truffa. L’indagine è stata avviata a seguito della querela presentata da un uomo di 63 anni del luogo, vittima di un inganno astuto.

Il truffatore aveva contattato la vittima tramite una nota piattaforma social nel mese di febbraio scorso, spacciandosi per il figlio della persona. Utilizzando artifizi e raggiri, ha sostenuto di trovarsi in difficoltà economica e ha convinto la vittima a inviargli quasi 2.000 euro. Grazie a un’attività investigativa mirata, i Carabinieri sono riusciti a identificare l’indagato e a deferirlo per il reato commesso.