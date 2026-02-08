Si spara ancora ad Aprilia, quattro colpi esplosi contro una Panda

Ancora spari in via dei Garofani ad Aprilia dove, nella notte, sono stati esplosi altri 4 colpi d’arma da fuoco.

Il bersaglio? Una Fiat Panda lì parcheggiata. A terra sono stati rinvenuti due bossoli, altri due hanno, invece, danneggiato un finestrino dell’auto. Le prime ricostruzioni, come riportato anche da LazioTv, vedono un uomo incappucciato essersi diretto verso la vettura, aver “imbracciato” una pistola e aver sparato.

Per nulla distante la palazzina dove giovedì sera sono stati esplosi altri colpi d’arma da fuoco. Un nuovo potenziale avvertimento, l’ennesimo negli ultimi 12 mesi, che getta sempre più nel baratro una città martoriata dalla malavita.