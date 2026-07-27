Si staccano i bulloni, interdetto lo scivolo nel Parco Falcone e Borsellino

A sole 24 ore dalla riapertura dopo dei lavori di riqualificazione, si registrano già i primi problemi all’interno del Parco Falcone e Borsellino di Latina. L’area giochi è stata infatti temporaneamente interdetta a causa del distacco di alcuni bulloni dalla nuova struttura a forma di dinosauro, episodio che ha richiesto l’intervento della Polizia Locale per avviare le verifiche sulla sicurezza dell’impianto. Alla criticità strutturale si è aggiunta anche una problematica di natura igienico-sanitaria, legata alla presenza di un nido di vespe che ha reso necessaria la chiamata a una ditta specializzata per la disinfestazione.

Dall’amministrazione comunale sono arrivate precisazioni in merito all’accaduto. Attraverso una nota, il vicesindaco Massimiliano Carnevale ha chiarito che il ritrovamento dei due bulloni a terra è avvenuto proprio durante le operazioni di rimozione degli insetti. L’esponente della giunta ha assicurato che la ditta installatrice provvederà a riposizionarli nel breve tempo e ha contestualmente invitato la cittadinanza a un uso corretto e responsabile delle strutture. È stato infatti ricordato che le attrazioni sono omologate per un uso esclusivo da parte dei minori di 14 anni e che occorre evitare il sovraffollamento dei giochi. Gli esiti dei controlli tecnici in corso stabiliranno se l’area potrà riaprire a breve o se si renderanno necessari ulteriori interventi di messa in sicurezza.