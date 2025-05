Si torna a sparare ad Aprilia, nella notte i colpi da un’auto in corsa

Cinque, forse sei colpi esplosi e poi il rumore delle gomme di un’auto mentre fugge a velocità elevata. Si torna a sparare ad Aprilia. Questa notte nella zona compresa fra via Mascagni e via Guido Rossa i residenti sono stati svegliati da un nuovo episodio di colpi d’arma da fuoco.

Al momento non risultato danni a persone o a cose, ma proprio in queste ore i carabinieri del Reparto Territoriale hanno transennato la zona per cercare elementi utili dalle palazzine. Il clima in città torna ad essere nuovamente teso e i residenti, ormai esausti, chiedono qualcosa in più alle forze dell’ordine.