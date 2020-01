Si tuffa in mare per evitare l’arresto: 32enne trovata con cocaina ed eroina

Si tuffa in mare, a Latina, per fuggire all’arresto e disperdere la droga che portava con sé. Non sono bastate le basse temperature di questo periodo a far desistere una 32enne, poi arrestata, dall’entrare in acqua.

I fatti risalgano alla giornata di ieri, 25 gennaio. I carabinieri avevano notato un’utilitaria che dopo aver passato il posto di controllo aumentava inspiegabilmente la velocità. I militari hanno così cercato di raggiungere l’auto che improvvisamente ha rallentato per far scendere la donna vicino la spiaggia. La 32enne era scappata a spiedi mentre si disfaceva di alcuni involucri, inizialmente sulla sabbia e poi in mare.

Raggiunta in acqua la ragazza ha opposto resistenza per sottrarsi all’arresto, riuscendo così a disperdere la borsa e oggetti vari sempre in mare.

Sono stati comunque recuperati 7 involucri da 6 grammi di cocaina, 1 involucro contenente 1,5 grammi sempre di polvere bianca e 1 involucro contenente 0,6 grammi di eroina. La sostanza è stata sequestrata mentre l’arrestata condotta presso la propria abitazione agli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per lunedì 27 gennaio.

