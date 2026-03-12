Sicurezza a Cisterna, disposti servizi di alto impatto dopo il comitato in Prefettura

Si è riunito questa mattina in Prefettura il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per affrontare il tema degli episodi di microcriminalità registrati nelle ultime settimane a Cisterna. L’incontro è stato richiesto dal sindaco Valentino Mantini e al termine della riunione è stata disposta l’implementazione dei servizi di alto impatto sul territorio.

«Il mio più sentito ringraziamento va al Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella per la celerità della convocazione del Comitato, segno tangibile dell’attenzione degli organi di governo verso le comunità cittadine», ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini.

Il primo cittadino, accompagnato dal comandante della Polizia Locale Raoul De Michelis, ha illustrato nel dettaglio gli episodi verificatisi di recente in città, sottolineando come si siano susseguiti in un arco temporale ravvicinato e spesso in pieno giorno, circostanza che – ha spiegato – «ha impressionato e scosso la nostra comunità».

Tra i fatti segnalati, il ferimento di un uomo nei pressi del Punto di Assistenza Territoriale, colpito con un fendente al collo dopo essersi rifiutato di consegnare il proprio cane. Nei pressi della stazione ferroviaria, invece, un’altra persona è stata vittima di uno scippo con il furto di una collana d’oro. A questi episodi si aggiungono alcune risse avvenute nelle piazze centrali della città, che hanno generato preoccupazione tra i commercianti del centro.

Non mancano poi segnalazioni relative a una sospetta attività di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre furti in abitazione sono stati registrati soprattutto nelle zone più periferiche di Cisterna, alimentando un clima di inquietudine tra i residenti.

«Ringrazio le Forze dell’ordine, il Questore Fausto Vinci, il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Christian Angelillo e il Comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello t.ST Giovanni Marchetti per aver risposto prontamente alle esigenze della nostra comunità – ha aggiunto il sindaco Mantini – disponendo l’implementazione dei servizi straordinari del territorio per contrastare il degrado e la microcriminalità. Questi servizi di alto impatto mirano alla prevenzione proprio perché questi episodi, oggi circoscritti, non degenerino in reati più gravi; la presenza delle forze dell’ordine sul territorio aumenta indubbiamente la percezione della sicurezza nella cittadinanza».

Durante l’incontro il questore Fausto Vinci ha inoltre espresso apprezzamento per il sistema di videosorveglianza attivo a Cisterna, considerato tra i più avanzati dell’intera provincia di Latina. Il sistema, gestito dal Comando di Polizia Locale, conta circa 135 telecamere di controllo a cui si aggiungono altre 28 dedicate alla lettura delle targhe automobilistiche, strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per le attività di prevenzione e indagine.

«La mia richiesta del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica si basa anche sulla centralità della Stazione Ferroviaria di Cisterna, servizio fondamentale e punto di forza per la nostra cittadinanza ma allo stesso tempo crocevia e passaggio che va presidiato e attenzionato – ha concluso il sindaco Valentino Mantini –. Cisterna al momento non è interessata da fenomeni gravi di criminalità ma da episodi di microcriminalità a cui si rivolgeranno queste operazioni di alto impatto per il controllo del nostro territorio, al fine di attuare tutte le dovute misure di prevenzione di eventuali fatti più seri».