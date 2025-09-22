Sicurezza a Latina, Ranaldi: “Telecamere e stato di guerra non bastano”

“Daspo urbano, telecamere e minaccia dell’esercito sono solo toppe e propaganda. La sicurezza si costruisce con inclusione, servizi sociali e cultura condivisa”, così Nazzareno Ranaldi, consigliere comunale di PerLatina2032, commenta i recenti episodi di violenza in città.

Secondo Ranaldi, “un approccio militare non affronta l’origine del problema”, mentre occorre rafforzare i servizi sociali, i patti di collaborazione nei quartieri e gli strumenti di supporto per i più fragili. Critico anche sull’assenza di un assessore alla Cultura: “Latina paga scelte che hanno privato la città di luoghi e politiche adeguate. La vera sfida è dimostrare che decoro e solidarietà possono coesistere”.