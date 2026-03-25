Sicurezza a Latina Scalo, Celentano scrive a Piantedosi

Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha inviato una lettera al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per richiamare l’attenzione sulla crescente emergenza sicurezza nell’area di Latina Scalo, in particolare nei pressi della stazione ferroviaria.

“Negli ultimi giorni – ha dichiarato il Sindaco – si è registrata una preoccupante escalation di episodi criminosi, tra cui rapine e scippi ai danni di pendolari, studenti universitari e, in alcuni casi, anche minorenni. Si tratta di fatti che si inseriscono in un contesto già critico, segnato da eventi analoghi nei mesi scorsi”.

La prima cittadina ha sottolineato come la situazione attuale abbia generato preoccupazione tra i cittadini e tra i numerosi utenti dello scalo ferroviario ed ha ricordato l’impegno assunto dal Ministro in occasione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica del 13 giugno 2025, relativo all’istituzione di un presidio della Polizia Ferroviaria presso la stazione di Latina Scalo.

“Alla luce del peggioramento del contesto – ha proseguito Celentano – ho ritenuto necessario scrivere al Ministro per avere un aggiornamento su quell’impegno, che l’amministrazione che rappresento aveva accolto con grande apprezzamento, confidando in un suo autorevole intervento per garantire e ripristinare adeguati livelli di sicurezza. La sicurezza dei cittadini e dei pendolari – conclude il Sindaco – deve essere una priorità assoluta”.