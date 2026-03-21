Sicurezza antincendio, irregolarità in due attività tra Terracina e Roccagorga

Vanno avanti i controlli dei carabinieri sul territorio pontino, con particolare attenzione al rispetto delle norme in materia di sicurezza negli esercizi commerciali. Due distinti interventi hanno interessato un’attività di ristorazione a Terracina e un bar a Roccagorga, facendo emergere irregolarità e portando a provvedimenti e denunce.

Nel primo caso, è stata eseguita un’ordinanza sindacale del Comune di Terracina che ha disposto la sospensione di un’attività commerciale operante nel settore della ristorazione. Il provvedimento è scaturito a seguito di accertamenti che hanno evidenziato la mancata presentazione della SCIA antincendio. Le verifiche erano state effettuate lo scorso gennaio da un controllo congiunto che ha visto impegnati i Carabinieri della Stazione di Terracina, il NAS di Latina, i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale e personale dell’Ufficio SUAP del Comune. Dalle ispezioni erano emerse irregolarità tali da determinare l’adozione del provvedimento di sospensione, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti. È stata inoltre avviata la relativa procedura sanzionatoria per consentire l’adeguamento dell’attività alle prescrizioni richieste.

Parallelamente, a Roccagorga, i Carabinieri della locale Stazione, insieme al personale del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno effettuato un controllo presso un bar del posto. Al termine dell’ispezione, il titolare dell’esercizio, un uomo di 29 anni residente nel territorio pontino, è stato deferito in stato di libertà per la mancata revisione annuale dei dispositivi antincendio, in particolare di due estintori risultati non conformi alla normativa.