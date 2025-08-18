Sicurezza balneare e spiagge libere, i controlli sul litorale di Formia

A Formia, durante il periodo di affluenza turistica nei giorni 11, 13, 14 e 16 agosto, sono stati effettuati numerosi sopralluoghi congiunti lungo il litorale cittadino da parte della Polizia Locale di Formia, guidata dalla dirigente Giuseppina Sciarra, e della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Formia, con particolare attenzione alle spiagge libere, alle aree destinate al parcheggio e agli stabilimenti balneari. Gli agenti hanno monitorato il rispetto delle normative in materia di preposizionamento non autorizzato di ombrelloni, lettini e attrezzature sul pubblico arenile.

Nell’ambito dei controlli sono stati sanzionati due noleggiatori nella zona di Gianola, responsabili di aver collocato alcuni ombrelloni sulla spiaggia in assenza della presenza fisica dei bagnanti e in orario antecedente l’apertura dello stabilimento. La violazione ha comportato l’emissione di un verbale amministrativo di €1032, ai sensi della normativa vigente.

Durante le operazioni, inoltre, sono stati verificati i requisiti e le modalità di gestione del servizio di salvataggio predisposto dal Comune di Formia per garantire la sicurezza sulle spiagge libere. Il servizio è stato oggetto di particolare attenzione, allo scopo di assicurare la corretta esecuzione del presidio e la piena tutela dei bagnanti.