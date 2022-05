Sicurezza e igiene nei centri estetici, sequestri dei Nas in provincia di Latina

Proseguono i controlli dei Carabinieri del Nucleo NAS per quanto riguarda l’igiene e la sicurezza all’interno dei centri estetici e all’interno di studi medici estetici.

Complessivamente sono state ispezionate nella provincia di Latina 15 strutture. Ispezioni che hanno fatto emergere alcune irregolarità e che hanno portato al sequestro, in un centro estetico della provincia, di 25 confezioni di crema per dermopigmentazione e 120 aghi sterili per dermografo, scaduti di validità addirittura dal 2017, rinvenuti all’interno della sala adibita alla dermopigmentazione.