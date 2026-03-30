Sicurezza e viabilità, dopo anni al via i lavori su via Civitona a Cisterna

Prenderanno il via nei prossimi giorni i lavori su via Civitona, nella zona di Le Castella, un intervento atteso da tempo dai residenti e destinato a migliorare sicurezza e viabilità in un tratto di strada particolarmente trafficato. Ad annunciarlo è il consigliere regionale, nonché presidente della Commissione Bilancio alla Pisana, Vittorio Sambucci, che ha spiegato come sia stato firmato l’incarico alla ditta esecutrice che avvierà a breve il cantiere.

La prima fase dei lavori riguarderà la pulizia dell’area e lo sfalcio dell’erba, operazioni necessarie per preparare il terreno alla successiva installazione dell’impianto di illuminazione pubblica. In seguito si procederà con il rifacimento del manto stradale, intervento che dovrebbe rendere la strada più sicura e funzionale. L’opera sarà finanziata dalla Regione Lazio attraverso ASTRAL, la società regionale che si occupa della gestione e manutenzione delle infrastrutture viarie.

“Si tratta di un impegno che ho assunto sin dal mio primo giorno in Consiglio regionale – dichiara Sambucci – e che si concretizza nel risultato sperato. Continuerò a lavorare con determinazione per dare risposte concrete ai cittadini e migliorare la qualità delle infrastrutture del nostro territorio. Stiamo valutando altri imminenti interventi stradali dando la priorità alle situazioni più compromesse in nome della sicurezza e del decoro urbano.”