Sicurezza nei locali a Minturno: il Comune rafforza controlli

Più controlli, più prevenzione e massima attenzione alla sicurezza nei luoghi di intrattenimento. È quanto emerge dalla relazione che il sindaco di Minturno Gerardo Stefanelli ha inviato a Prefettura e Questura di Latina, in risposta alla richiesta di un quadro aggiornato sulle attività a maggiore affluenza.

Il documento anticipa il lavoro del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza e fotografa un’attività costante di verifica su licenze, Scia e rispetto delle norme. Nel 2024 sono già state individuate e sanzionate attività irregolari, soprattutto locali che svolgevano pubblico spettacolo senza le autorizzazioni previste.

“Il rispetto delle regole non è formale, ma essenziale per tutelare cittadini e lavoratori”, ha spiegato Stefanelli, annunciando obiettivi specifici per SUAP e Polizia Locale. L’assessore al Commercio Giuseppe Pensiero ha aggiunto che prima dell’estate sarà convocato un incontro con gli operatori per aggiornamenti normativi e procedure condivise.

Il Comune ribadisce: nessuna tolleranza per eventi non autorizzati e controlli sempre più incisivi per garantire divertimento in sicurezza.