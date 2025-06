Sicurezza nel Sud Pontino, vertice in prefettura in vista dell’estate

Un’importante riunione tecnica di coordinamento per la sicurezza pubblica nel sud pontino, presieduta dal Prefetto di Latina Vittoria Ciaramella con la partecipazione del Procuratore della Repubblica, Carlo Fucci, e dei vertici provinciali delle forze di Polizia, si è tenuta presso la Prefettura di Latina. Durante l’incontro è stato rilevato un calo della delittuosità nelle zone critiche e sono state pianificate strategie comuni per intensificare la prevenzione, soprattutto nelle zone di confine e nelle località turistiche soggette a maggiore afflusso estivo.

In previsione dell’estate e dell’aumento della movida, sono stati disposti potenziamenti nei servizi di vigilanza nei comuni che affacciano sul litorale e nelle aree ad alta concentrazione di locali. Verranno avviati nuovi servizi interforze “ad alto impatto”, in coordinamento con la questura, per contrastare fenomeni di “malamovida“, disturbo della quiete pubblica e gestione impropria degli spazi urbani.

Il Prefetto stesso ha poi richiesto il coinvolgimento attivo delle Polizie locali per garantire una presenza più estesa sul territorio, oltre ad una sensibilizzazione a cui saranno soggetti i sindaci sull’importanza di potenziare i sistemi di video-sorveglianza nei punti critici.