Sicurezza, Piantedosi dopo il vertice: “Lo Stato c’è, attenti alle esigenze del territorio”

Un’ora e mezza di confronto sull’emergenza criminalità che Latina vive ormai da un mese. Ieri a Latina il summit con il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, al quale ha partecipato il prefetto di Latina, Vittoria Ciaramella, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il sindaco della città di Latina, Matilde Celentano, e i vertici della procura di Roma.

Come riportato dal quotidiano Latina Oggi, nessuna nuova informazione sull’andamento delle indagini, ma filtra cauto ottimismo per la buona riuscita delle operazioni.

“È stata una discussione tutt’altro che banale e molto approfondita – ha detto Piantedosi – Ringrazio soprattutto la magistratura perché ha dato anche un contributo e una testimonianza del grande impegno e della grande sinergia che c’è tra forze di polizia e autorità giudiziaria, anche proprio rispetto alle complessità che il territorio presenta. In ogni caso lo Stato c’è, prima o poi manifesterà anche i segnali rispetto alle ultime vicende che hanno riguardato questo territorio”.

“Il capoluogo è un territorio molto esteso – continua il Ministro – Intendiamo implementare anche quelle infrastrutture tecnologiche che sono a servizio sia della prevenzione che dell’attività di polizia giudiziaria, come la video sorveglianza. Abbiamo dato disponibilità, oltre a quelle risorse che il presidente Rocca ha messo a disposizione con la Regione, rispetto a un progetto organico di copertura di un territorio ora sguarnito. Siamo disponibili a farlo, ma in maniera innovativa, quindi dando delle funzionalità di indagine molto più moderne e appropriate”.

“Abbiamo dato i conti di tutto quello che abbiamo fatto, da quanto me ne occupo – ha concluso Piantedosi – in termini di diverse centinaia di uomini che abbiamo assegnato ai corsi di polizia di questo territorio con un trend di copertura del turnover, andando anche oltre la media nazionale. Ma questo non per dire che abbiamo esaurito il nostro compito, perché andremo ancora avanti per un territorio che merita attenzione. Dedicheremo attenzione ancora alle esigenze di questo territorio”.